Un mini Manhattan-sur-Sambre

La marina est sans conteste l’élément le plus surprenant de la transformation urbaine que va subir une grosse portion de la ville basse à Charleroi. Un petit port pour bateaux est envisagé le long de la Sambre. - D.R.

Dans la cité carolorégienne, à l’ouest de la ville basse, se trouve un site de 6 hectares, bordé par la Sambre, le ring et le métro. Depuis 1976, il est occupé par une cité administrative sans âme. On y trouve un ministère des Finances, un immeuble du TEC, deux parkings et une desserte routière. Aucun logement. Beaucoup de trafic automobile en transit. Tout ce paysage pourrait être modifié de fond en comble.

Depuis quelques années, les autorités communales réfléchissent à une revitalisation. En 2017, elles ont adopté un Périmètre de remembrement urbain (PRU). Celui-ci prévoit de démolir le vaste ministère des Finances et de reconstruire toute la zone. A cet effet, le site a été divisé en 6 lots, qui doivent accueillir autant de nouveaux bâtiments. Nom de tout ce quartier : le « Left Side Business Park ».