Les héros invisibles: Samira, un soleil dans la grisaille des écoles

Portrait

C’est une abeille infatigable au cœur d’une immense ruche. La ruche s’appelle Notre-Dame des Champs (NDC), à Uccle. Elle compte 743 enfants en niveaux maternel et primaire (et 1.109 de plus quand on va vers le secondaire). Une cinquantaine de professeurs. Seize accueillantes… et parmi elles, notre abeille, Samira.

Quarante-trois ans, mère de deux enfants inscrits en primaire à NDC, Belge aux origines marocaines (quatrième génération), Samira, dans le quartier de l’immense ruche scolaire, on ne peut pas la rater. C’est ce qu’on appelle une personnalité. Solaire. Blagueuse. Parfois sévère. Toujours cash. Avec une mémoire phénoménale : elle connaît le prénom de chaque enfant. Parfois, aussi, celui de leurs parents. Comment fait-elle ? Mystère…