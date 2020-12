Ils étaient sept, et pas dix!

Isola ! L’île, forcément. Comme celle située dans l’archipel de Stockholm, servant en 2037 au Protectorat de Suède pour mener des expériences. Ainsi sept personnes vont-elles se retrouver confinées pour un mystérieux jeu de rôle dans le but de décrocher un poste fort envié dans l’administration. Le raffinement dans les mesures de recrutement n’a pas de limite, ici. La mort va rôder et le mystère s’épaissir. Qui tue qui et pourquoi ?

On pense immédiatement à Ils étaient dix (ex-Dix petits nègres) d’Agatha Christie dans ce thriller psychologique mâtiné de dystopie dans une société du futur aux contours fort crédibles.