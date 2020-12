L’Ange des thermes et l’amour

Depuis une trentaine d’années, Rose Tremain nous régale de romans souvent, mais pas toujours, ancrés dans l’Histoire et dont les protagonistes se débattent autant entre eux qu’avec des événements qui les dépassent. Ils se débattent aussi fréquemment avec des sentiments qui débordent du cadre dans lequel ils devraient rester inscrits. Son dernier livre traduit, Havres de grâce, utilise les vertus de ces deux éléments fondateurs : dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on s’y s’attachera surtout à deux personnages de femmes, Clorinda Morrissey et Jane Adeane.