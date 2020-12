Lewandowski ne se considère pas au même niveau que Messi et Ronaldo: «Ils sont incomparables»

Même s’il a remporté le trophée de joueur FIFA de l’année, Robert Lewandowski ne se voit pas évoluer au même niveau de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, les deux stars du football. Le buteur polonais du Bayern Munich s’est confié sur le sujet à France Football.

« Messi et Ronaldo sont assis à la même table, au sommet, depuis très longtemps, et c’est ce qui les rend incomparables. Donc, pour répondre à votre question (Antoine Griezmann a dit il y a deux ans qu’il était « à la même table que Messi et Ronaldo ». Et vous ?), je ne m’imagine pas à côté d’eux de ce point de vue. Après, si vous prenez les chiffres de cette année et même des précédentes, je crois que je suis plutôt pas mal en termes de rendement et de buts marqués. À défaut d’être à la même table que Messi et Ronaldo, je pense que je peux les inviter à manger à la mienne. (Rires) »