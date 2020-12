2020 en dix bonnes nouvelles

Incendies dévastateurs en Californie et en Australie, crise sanitaire, attentats... 2020 a été marquée par une actualité peu réjouissante. Mais cette année a également connu des moments d’espoir et de réjouissances.

Deux mille vingt… Il ne se passe pas un jour sans que l’un ou l’autre quidam ne qualifie le millésime de brouillardeux, d’année noire, de parenthèse à oublier au plus vite, de période déprimante… Un truc auquel même Nostradamus n’aurait pas osé penser.

A bien y regarder, on peut se dire que lesdits quidams n’ont pas tout à fait tort…

Mais à bien, très bien, y regarder on décèle de-ci, de-là, des souffles d’espoir, des bouffées d’optimisme, des raisons de croire que 2020 n’est fondamentalement aussi dingue que ce que le covid nous fait croire…

Et si on tentait de repérer, parmi un amoncellement de « fake news » et autres tristes événements, quelques bonnes nouvelles ? Histoire que 2020 ne soit pas qu’un ramassis de mauvais souvenirs. Chiche ?

1