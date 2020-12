Baptême de l’art: Black Music Matters

Marre d’entendre les crooners inonder les ondes de leurs grelots ? Ecœurés à force d’entendre Mariah Carey susurrer que, tout ce qu’elle veut pour Noël, c’est vous ? Vous ne pouvez plus entendre Wham entonner son Last Christmas sous peine de bouffer les guirlandes du sapin ? Et si vous vous rabibochiez avec vos oreilles en leur offrant un juke-box tentaculaire aux Halles de Schaerbeek ? Après avoir démarré à Dakar, après avoir fait une halte à Paris et avant de poursuivre sa route à New York l’année prochaine, l’exposition Great Black Music se déploie aujourd’hui à Bruxelles. Muni de vos écouteurs personnels, vous vous immergez dans les méandres infinis des musiques noires.