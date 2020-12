Son année covid

Ce qu’elle retiendra

« C’est la joie et l’émotion ressenties lors de notre qualification pour les Jeux en février à Ostende : je visionne encore les images de temps en temps. C’est aussi le plaisir que j’ai découvert à vélo en me baladant dans la nature autour de chez moi. Ce sont enfin ces moments passés en famille, à profiter de mes enfants : à 9 ou 6 ans, on peut discuter, il y a un retour, des caractères qui s’affirment. Tout ça va rester. »

Son pire souvenir

« L’annonce du report des Jeux olympiques ! Bien avant mon passage à l’hôpital, parce que je ne me suis jamais sentie en danger. 2020, c’était ça pour moi. Même avant de nous qualifier, je m’imaginais déjà en famille à Tokyo. Et puis c’était fantastique de terminer ma carrière comme ça, à 40 ans, avant d’entamer cette nouvelle vie qui elle aussi me fait envie. »