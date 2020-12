Ann Wauters: «La crise m’a permis d’éviter une fin brutale»

Comme un clin d’œil, Ann Wauters est retournée la semaine passée commenter un match à huis clos au Versluys Dôme d’Ostende… En février, c’est dans une incroyable liesse populaire qu’elle y vivait l’un des moments les plus forts de sa fabuleuse carrière, entourée de Lot, sa partenaire, et de leurs trois enfants. Le rêve olympique des Cats était devenu réalité ! Qui plus est, l’année de ses 40 ans, qu’elle fêterait en octobre avec le bonheur d’avoir refermé le chapitre le plus long de sa vie sur un sommet qui paraissait inaccessible. C’était donc évident : cette année 2020 serait l’une des plus joyeuses et accomplies que la Waeslandienne ait jamais vécue… Quand tout s’est écroulé ! L’aventure olympique reportée d’un an, ses genoux tiendraient-ils le coup ? Et voilà qu’Ann Wauters elle-même se retrouve affaiblie comme jamais par le coronavirus ! Et pourtant, elle semble même sortir renforcée de cette épreuve.