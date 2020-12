Claude Brasseur avait aussi connu l’ivresse de la victoire avec Jacky Ickx au Dakar

L’anecdote est connue : Jacky Ickx et Claude Brasseur étaient de bons potes. Au point de partager des vacances à la montagne en hiver. On est au début des années ’80 et le Dakar commence à faire parler de lui. L’épreuve entre Paris, Alger et la capitale sénégalaise fascine autant qu’elle fait peur. Les aventuriers qui s’y risquent entrent dans un monde inconnu : celui du désert où les instruments de navigation, à l’époque, n’existent pas. Quand on s’y perd, on risque d’y perdre la vie.

Au détour d’une blague du genre ‘Ne t’oserais pas’, Jacky Ickx et Claude Brasseur s’inscrivent au Dakar ’81 sur une Citroën CX. L’acteur ne possède pas la moindre notion de copilotage ; il n’a jamais disputé un rallye de sa vie. Alors, le Dakar…