L'acquisition des Editions de l'Avenir et de L'Avenir Hebdo par IPM approuvée (2)

Le Collège a constaté, avec l'auditeur, que l'opération notifiée n'a pas d'effet de concentration susceptible de faire obstacle à l'approbation.

IPM est un groupe diversifié, actif dans les médias, internet (notamment en immobilier), les voyages et les paris sportifs. Dans le domaine des médias, il est l'éditeur des journaux "La Libre" et "DH/Les Sports" et des magazines hebdomadaires "Paris Match Belgique" et "Courrier International". La concentration concerne le quotidien "L'Avenir", l'hebdomadaire "Le Journal des Enfants" et les magazines hebdomadaires "Moustique" et "Télé Pocket" ainsi que les activités publicitaires et "les sites internet y afférents", rappelle l'ABC.

"C'est un magnifique projet qui s'ouvre, les complémentarités entre L'Avenir, La Libre et La DH sont magiques, je suis très confiant dans la volonté de tous de réussir cette grande maison d'édition de Wallonie et Bruxelles" a commenté François le Hodey, le CEO d'IPM, dans une interview donnée à L'Avenir.