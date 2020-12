Le rire jaune de Charles Yu

La vie vue comme le script d’un film réalisé à Hollywood. Willis Wu est, comme le fut son père, l’Asiatique de service dans un Chinatown qui peut être un Chinatown de toutes les villes occidentales. Sa fiche cinéma dit qu’il a des talents : kung-fu niveau moyen, excellente maîtrise de l’anglais avec un accent asiat’, capable de prendre un air de honte extrême sur demande. Son répertoire ? Fils indigne, livreur, homme de main silencieux, immigré dans la galère, Asiat’ de service. Ce qu’il aimerait par-dessus tout : accéder au rôle de Mister Kung-Fu. Et là, il faut des années de dévouement et de sacrifices pour y accéder. Willis se sent prêt. Mais, pour cela, il faut d’abord parvenir au haut de l’échelle. Et puis « tous les maigrichons à face de citron du quartier font le même rêve depuis qu’ils sont gamins ».