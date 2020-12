Serie A: Naples obtient gain de cause, le match à la Juventus devra être rejoué

Naples a obtenu gain de cause auprès du comité olympique italien (CONI) après s’être vu infligé une défaite par forfait pour ne pas avoir fait le déplacement à la Juventus. Le duel devra donc être rejoué et le point de pénalité infligé au club de Dries Mertens est retiré.

Le 4 octobre dernier, Naples n’avait pas fait le déplacement à Turin pour affronter la Juventus. Le club avait reçu l’ordre des autorités napolitaines de ne pas se déplacer après deux cas positifs au sein de l’équipe. La Serie A et la fédération italienne de football avaient jugé que le club de Dries Mertens n’avait pas bien suivi le protocole sanitaire et lui avaient infligé une défaite par forfait (3-0) et un point de pénalité.