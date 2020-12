Coronavirus: Mons, Woluwe-Saint-Pierre et Puurs ouvriront le bal des vaccinations

Les trois premières maisons de repos à recevoir les vaccins à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie sont connues. D’ici le coup d’envoi de la campagne prévu lundi, les Régions doivent encore établir une méthodologie pour identifier les autres institutions prioritaires.

On connaît enfin le nom des maisons de repos dont les résidents et les membres du personnel auront la possibilité de recevoir en primeur (et s’ils le souhaitent) le vaccin Pfizer/Biotech contre le Covid-19, dans le cadre du coup d’envoi de la phase pilote de vaccination en Belgique. La Commissariat Corona a effectivement levé un coin de voile sur le barnum inaugural qui sera organisé lundi prochain à 11h simultanément dans les trois régions du pays, en annonçant le nom des institutions sélectionnées pour l’occasion. En Wallonie, il s’agit de La Bonne Maison de Bouzanton située à Mons, tandis qu’à Bruxelles, l’honneur revient à la maison Notre-Dame de Stockel, institution de Woluwe-Saint-Pierre qui avait déjà fait l’objet d’un test à blanc la semaine dernière. En Flandre, enfin, c’est une maison de repos de Puurs-Sint-Amands, bourgade qui n’est autre que le fief belge de Pfizer, qui a été désignée.