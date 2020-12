Van Crombrugge opéré du dos: Anderlecht se cherche un nouveau gardien

Alors qu’il espérait récupérer Hendrik Van Crombrugge en janvier, au même titre qu’Adrien Trebel, Yari Verschaeren et Elias Cobbaut, Anderlecht a dû déchanter en ce début de semaine. Après avoir entretenu le mystère autour d’une blessure à la main et de son absence durant des semaines, le RSCA a enfin communiqué sur l’état de santé de son joueur : opéré du dos ce mardi après-midi, le gardien anderlechtois sera indisponible pour au moins trois mois. Les Mauves, qui manquent de leaders et d’expérience pour encadrer leurs jeunes, se seraient bien passés de cette nouvelle tuile dans leur course, déjà particulièrement compliquée, au Top 4.