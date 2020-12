Cette fois, ils sont au complet. Les quatre joyeux compères d’Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis vont pouvoir enfiler leur tenue de tennis et remonter sur le terrain pour un double dont ils ont le secret. Claude Brasseur, décédé ce 22 décembre à l’âge de 84 ans, a rejoint ses potes Victor Lanoux, parti le premier en 2017, Jean Rochefort qui s’était éclipsé quelques mois plus tard la même année et Guy Bedos qui l’a précédé de peu en avril de cette année.