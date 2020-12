Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif du SC Charleroi: «Avoir toujours dû compter nos sous nous aide à traverser cette crise»

Si Jean-Pol Spaute et Gaston Colson n’étaient pas passés par là pour lui permettre d’organiser son service militaire en continuant ses activités à Charleroi en 1992, Pierre-Yves Hendrickx serait probablement dans un laboratoire « en train de chercher un vaccin contre le Covid », sourit l’ingénieur chimiste de formation. Mais l’histoire s’est déroulée autrement. Et celui qui connaît les règlements comme sa poche fait donc aujourd’hui les beaux jours du Sporting de Charleroi, où il officie en tant que directeur administratif depuis la reprise du club en 2012. Si son avis est souvent demandé lorsque le football belge est secoué, Pierre-Yves Hendrickx n’a pas toujours l’occasion de parler plus longuement du matricule 22. En cette fin d’année, il est donc revenu sur les secousses traversées par Charleroi, mais aussi l’impact inévitable du Covid-19, aussi bien sur le sportif que le financier.