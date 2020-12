Indépendamment de ce qui se passe avec cette interminable crise sanitaire, on a l’impression que le milieu du foot vit dans sa bulle, à mille lieues des réalités parfois plus terre-à-terre du commun des mortels. Même si on sait que les footballeurs sont testés deux fois par semaine et qu’il existe un protocole strict qui permet la remise de rencontres en cas de taux de contamination trop élevé, il y a des images qui choquent. Ou qui interpellent, à tout le moins.