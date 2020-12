Les telecom sont les plus chers en Belgique: "Il faut plus de concurrence" (Test Achats)

Les services de poste et de télécommunications en Belgique sont environ 76% plus chers que la moyenne des États membres de l'Union européenne, selon les chiffres d'Eurostat. L'organisation de consommateurs Test Achats a souligné mardi qu'il y a un besoin urgent de plus de concurrence.