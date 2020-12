Des politiques pas tous alignés sur une même lecture des incidents à Waterloo

Dans la séquence, ils évoquent un « lynchage policier », une exigence de « proportionnalité » ou « un manque de confiance » de plus en plus problématique à l’égard des forces de l’ordre

Une scène de violence mêlant une famille et des policiers brabançons, des images de celle-ci inondant la toile, des commentaires par centaines et finalement, pour ajouter à l’ensemble, des réactions politiques : les événements du week-end dernier à Waterloo semblent offrir une séquence politique complète où se bousculent des questions tant sur la police, l’usage légitime de la force, les libertés et les droits fondamentaux et la gestion du risque sanitaire en période de pandémie.

Devant un « horizon » si large d’interrogations, les dissonances politiques vont quasi de soi selon que les mandataires mettent l’accent sur un aspect plutôt qu’un autre tout en jurant au préalable, tous, de vouloir éviter d’anticiper sur le travail de la justice, chargée de faire toute la lumière sur les événements.