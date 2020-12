Les telecom belges sont les plus chers d’Europe: «Il faut plus de concurrence», selon Test Achats

La Belgique arrive en tête du classement d’Eurostat à cet égard, suivie de la Grèce, de l’Irlande et du Luxembourg. - REUTERS.

Les services de poste et de télécommunications en Belgique sont environ 76 % plus chers que la moyenne des États membres de l’Union européenne, selon les chiffres d’Eurostat. L’organisation de consommateurs Test Achats a souligné mardi qu’il y a un besoin urgent de plus de concurrence.

La Belgique arrive en tête du classement d’Eurostat à cet égard, suivie de la Grèce, de l’Irlande et du Luxembourg. Au total, 61 catégories ont été prises en compte pour l’établir. L’indice se réfère donc non seulement à ce que le Belge paie pour la 4G, l’internet fixe ou la téléphonie, mais aussi pour une lettre ou un téléphone portable en magasin.