Liga: Carrasco décisif avec l’Atlético Madrid face à la Real Sociedad (vidéo)

L’Atlético Madrid s’est imposé sur le terrain de la Real Sociedad dans un match comptant pour la 15e journée de Liga mardi. Titulaire avec les Colchoneros, Yannick Carrasco, à l’assist sur le premier but, a été remplacé à la 87e minute. Du côté de la Real Sociedad, Adnan Januzaj, blessé, n’était pas sur la feuille de match.

Carrasco était impliqué dans le premier but de l’Atlético. Le Diable rouge trouvait Hermoso qui ouvrait le score peu après le repos (49e). Les Colchoneros doublaient ensuite la mise via Llorente (74e).

Au classement, l’Atlético fait une belle affaire en conservant la tête du classement 32 points, désormais six de plus que la Real Sociedad (26 points, 3e) qui a joué trois matches de plus que les Madrilènes.