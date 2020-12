Serie A: la Juventus humiliée à domicile par la Fiorentina (0-3, vidéo)

La Juventus s’est inclinée 0-3 face à la Fiorentina pour le compte de la 14e journée de Serie A mardi.

La Fiorentina prenait rapidement les commandes via Vlahovic (3e) avant de se retrouver en supériorité numérique après l’exclusion de Cuadrado (18e). Après la pause, les Bianconeri concédaient un deuxième goal après un but contre son camp d’Alex Sandro (76e). La Viola alourdissait encore la marque cinq minutes plus tard via Caceres (81e).

Au classement, la Juventus (24 points) reste 3e ex-aequo avec Naples, et pourrait même se faire distancer par le Napoli, l’Inter Milan (30 points, 2e) et l’AC Milan (31 points, 1er) qui jouent tous les trois mercredi.

La Fiorentina, de son côté, remonte à la 15e place avec 14 points.