Force navale impressionnante au large de la Somalie avant le retrait américain (photos)

Quelque 700 soldats des forces spéciales forment et conseillent l’armée somalienne et l’armée américaine mène régulièrement des frappes aériennes contre les shebab, sans paraître affecter la capacité de ce groupe affilié à Al-Qaïda à déstabiliser le pays.

L’armée américaine a déployé une impressionnante force navale au large de la Somalie pour protéger le retrait de quelque 700 soldats de ce pays de la Corne de l’Afrique ravagé par les attaques des djihadistes shebab.

Le navire porte-hélicoptères USS Makin Island, avec à son bord une force expéditionnaire de quelque 5.000 soldats du corps des Marines, est arrivé lundi au large de la Somalie, a annoncé mardi le commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom).

Escorté de deux navires amphibies, l’USS San Diego et l’USS Somerset, il rejoint le USS Hershel « Woody » Williams, un navire de débarquement et de transport habituellement basé en Méditerranée et arrivé il y a quelques jours dans la zone, précise l’Africom.