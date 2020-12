Basket: succès du Brussels en Coupe de Belgique, Ostende craque en Ligue des champions

Le Phoenix Brussels s’est imposé mardi soir au Palais 12 face à Malines (89-87) pour le compte du match aller du play-in qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique de basketball.

En première mi-temps, les Bruxellois faisaient feu de partout. Avec un incroyable 10/21 à 3 points, les joueurs de Ian Hanavan prenaient rapidement les commandes de la rencontre (24-21). Pavle Djurisic était dans tous les bons coups (16 points) et même si l’ancien bruxellois Domien Loubry (15 points et 7 passes) se démenait, ce sont bien les locaux qui viraient en tête à la pause (48-35).

Le retour des vestiaires fut par contre beaucoup plus compliqué. Plus aucun panier ne rentrait pour le Phoenix Brussels alors que dans le même temps, Terry Deroover (20 points) et Trevor Thompson (18 points) faisaient parler la poudre pour complètement renverser la tendance à la faveur d’un troisième acte remporté 16-29 par Malines pour remettre les compteurs à zéro 64-64.