Cela faisait trois ans que l’on n’avait plus vu George Clooney derrière la caméra et encore plus, quatre ans, qu’on ne l’avait pas vu jouer. Autant dire qu’on attendait ce retour avec grande impatience. En même temps, Clooney qui réalise et adapte le roman GOOD MORNING MIDNIGHT et qui en plus joue dedans, ça ne peut que susciter l’envie. Et pour couronner le tout, le casting est parfait donc c’est difficile de ne pas être curieux.