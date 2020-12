Lionel Messi dépasse Pelé comme meilleur buteur dans un seul club: «Je n’ai jamais pensé battre un record, et encore moins celui de Pelé»

Lionel Messi est entré un peu plus dans l’histoire du football mardi en inscrivant son 644e but en match officiel pour le FC Barcelone. L’Argentin de 33 ans a marqué le troisième but lors de la victoire des Catalans à Valladolid, battant ainsi le record de buts marqués pour un seul club que détenait Pelé et ses 643 réalisations avec Santos.

« Quand j’ai commencé à jouer au football, je n’ai jamais pensé que je battrais un quelconque record. Encore moins celui de Pelé dont je viens de m’emparer », a écrit Messi sur Instagram après le match. « Je ne peux que remercier ceux qui m’ont aidé au fil des ans, mes coéquipiers, ma famille, mes amis et tous ceux qui me soutiennent chaque jour. »