En cette fin d’année 2020, on fait le point, en chiffres, sur les grands événements et les sportifs qui ont marqué ces douze mois. Aujourd’hui : coup de projecteur sur le cyclisme.

2 : Primoz Roglic et Tadej Pogacar

C’est la place au classement par nations de la Slovénie derrière la France et devant la Belgique, deux pays traditionnels du cyclisme. L’exploit est d’autant plus retentissant qu’à titre individuel, Primoz Roglic et Tadej Pogacar occupent les deux premières places de la hiérarchie individuelle officialisée par l’Union cycliste internationale à l’issue du Tour d’Espagne.