L'inflation annuelle moyenne s'élève à 0,74% en 2020

En décembre, les principales hausses de prix ont concerné les carburants, les loyers, le pain et les céréales et les articles d'hygiène corporelle. Les fruits, le gasoil de chauffage, les boissons alcoolisées, l'électricité, les légumes, et les chaussures ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.

L'inflation moyenne annuelle s'élève à 0,74% selon l'indice des prix à la consommation et à 0,99% selon l'indice santé, ajoute Statbel. L'inflation moyenne annuelle de l'indice santé s'élevait à 0,99% en 2020 contre 1,47% en 2019.