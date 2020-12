Bruxelles: vos vœux et vos messages de soutien diffusés sur grand écran pendant les fêtes

Les messages de soutien et les vœux pourront être diffusés sur grand écran dans plusieurs endroits de la capitale jusqu’au 10 janvier dans le cadre de l’initiative « Brussels Wish » de l’association Divers-City. Les messages peuvent être envoyés via les réseaux sociaux et par SMS. Ils seront ensuite transmis sur l’un des grands écrans de Bruxelles.

L’action de solidarité vise à rapprocher les habitants de Bruxelles lors des fêtes, en cette période de crise sanitaire.

L’initiative est entièrement gratuite et facilement accessible à tous. Grâce au hashtags #aTOI ou #aVOUS, les messages seront collectés sur les réseaux sociaux, mais il est également possible d’envoyer un message directement via le site www.wish.brussels. Après contrôle, ils seront diffusés sur des écrans géants disposés aux quatre coins de la capitale.