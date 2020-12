Les héros invisibles: Jocelyne, le sourire accueillant de la grande surface

Portrait

Hôtesse de caisse… ou plutôt hôtesse d’accueil. À 56 ans, Jocelyne Van Heffen exerce plus son métier du côté de la réception que des rangées de caisses enregistreuses. Et ce n’est sans doute pas un hasard. Avec son sourire pétillant et sa jovialité, Jocelyne sait mettre les gens à l’aise. Aussi grand que soit l’hypermarché Carrefour de Soignies où elle travaille, la quinquagénaire connaît parfaitement tous ses clients, du moins les habitués qui ont souvent leurs horaires privilégiés et leur routine. Alors quand elle les repère en train d’essayer de contourner les règles sanitaires en vigueur depuis des mois, elle ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire derrière son masque.