La chanteuse israélienne Rika Zaraï est décédée à 82 ans (vidéos)

Elle a connu un fort succès en France dans les années 1960 et 1970, avec des titres comme « Casatchock » ou des interprétations de « Hava Nagila » et « Tournez manège ».

La chanteuse franco-israélienne Rika Zarai, connue notamment pour son tube « Sans chemise, sans pantalon » dans les années 70, est décédée à 82 ans, a annoncé mercredi dans un tweet l’ambassade d’Israël en France.

« Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C’est une des plus belles voix d’Israël en français qui s’est éteinte », indique le tweet.

« Triste nouvelle. Rika Zaraï a été une véritable ambassadrice de la chanson israélienne en Europe pendant de nombreuses années », a réagi l’ambassadeur d’Israël en Belgique, Emmanuel Nahshon.