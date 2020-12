Les perdants

L’année qui se termine n’aura pas été la leur. Mais des jours meilleurs les attendent peut-être et ils n’ont pas dit leur dernier mot.

Personnalités, groupe, état d’esprit : voici les dix qui ont perdu des plumes en 2020.

1

Le gille de Binche

En réalité, le gille de Binche a eu beaucoup de chance en 2020 : le 25 février, jour de Mardi Gras, le covid-19 n’enquiquinait encore que les Chinois et l’emblématique silhouette du carnaval avait pu sillonner les rues de sa ville sans masque. On veut dire : avec le masque traditionnel en cire, mais sans masque chirurgical sur le masque en cire, si vous nous suivez…

Depuis lors, le gel hydroalcoolique a coulé en grandes quantités sous les ponts du sillon Sambre-et-Meuse et on a appris que les gilles, leurs masques, leurs chapeaux, leurs sabots et leurs oranges resteraient bien à l’abri en 2021. Pas de soumonces, pas de batteries, pas de rondeau : rien !