Les gagnants

Voici les dix personnalités, réelles ou imagées, que nous avons retenues comme sortant la tête haute de 2020.

1

Sophie Wilmès

A l’automne 2019, on la trouvait bien gentille, Sophie Wilmès. Une femme au « Seize », il fallait bien que cela arrive un jour ou l’autre. Vous la connaissiez à peine ? Moi aussi… Il faut dire : jusque-là ministre du Budget et de la Fonction publique, il n’y avait pas de quoi déclencher les passions.

Alors, voilà l’histoire : il fallait remplacer un Premier ministre qui n’avait pas pu résister aux sirènes européennes. C’était l’affaire de quelques semaines tout au plus, et en affaires courantes s’il vous plaît, on n’en parlerait bientôt plus, de la dame de la rue de la Loi. Tu parles, Charles !