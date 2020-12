Météo: l’IRM lance une alerte jaune pour intempéries

L’Institut royal météorologique (IRM) a placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en alerte jaune en raison des fortes précipitations attendues sur le sud du pays. Des cumuls autour de ou légèrement supérieur à 25l/m2 sont en effet attendus au cours des prochaines 24 heures sur ces régions, l’avertissement étant valable entre mercredi 13h00 et jeudi même heure, indique l’IRM dans un communiqué.

L’IRM a par ailleurs émis une alerte jaune concernant le vent pour la Côte et la province de Flandre occidentale valable jeudi entre 03h00 et 08h00 du matin. En fin de nuit, un noyau dépressionnaire transitera en effet par la région côtière. Le vent augmentera alors en intensité et deviendra temporairement très fort ou tempétueux avec risque de rafales entre 80 et 100 km/h, précise l’IRM.