L’attaquant de l’Eintracht Francfort Bas Dost tout proche de rejoindre le Club de Bruges

Le FC Bruges a beau être au sommet du classement général de la D1A avec la troisième meilleure attaque du championnat, cela ne l’empêche pas de vouloir se renforcer. Le club aurait d’ailleurs jeté son dévolu sur Bas Dost pour développer son attaque.

D’après le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad, le transfert de Dost est quasi bouclé. Un accord serait en cours de conclusion entre Bruges et l’Eintracht Francfort où évolue actuellement le Néerlandais de 31 ans. Le contrat porterait sur un an et demi.

Avant d’arriver à Francfort en 2019, Dost a joué sous le maillot de Wolfsburg, Heerenveen, Heracles ou encore du FC Emmen, mais c’est avec le Sporting Lisbonne qu’il a connu sa meilleure période. Entre 2016 et 2019, le joueur d’1m96 a participé à 127 rencontres et inscrit 93 buts.