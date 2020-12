Allemagne: l’émigration effraie plus que l’immigration

L’exode des cerveaux, des jeunes et des femmes dans les régions de l’Est de l’Allemagne profite à l’extrême-droite, révèle une étude de l’université de Dresde. En trente ans, plus de 4 millions d’Allemands de l’Est sont partis chercher du travail à l’Ouest.

Si l’immigration a toujours été un thème de prédilection pour l’extrême-droite, l’émigration le devient aussi. Selon une étude publiée par l’université de Dresde, plus la population baisse et vieillit, plus les partis populistes gagnent des voix.

Nulle part ailleurs en Europe, la population a autant baissé que dans l’ancienne RDA après l’effondrement du communisme. Si la Roumanie a perdu 10% de ses habitants, la Bulgarie 20 %, les « nouveaux Länder » ont perdu 25 % de leur population, soit plus de 4 millions sur les 16 millions d’habitants que comptait le pays il y a 30 ans.