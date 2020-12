Beveren, où l’or brun coulait

Cortewalle était la résidence de Joos Vijd commanditaire de «l’Agneau mystique». Durant des siècles, on a pu apercevoir ce château sur le panneau central. - Geert Van de Velde.

Cela peut paraître étrange mais le chemin vers Gand et l’Agneau mystique passe par Beveren. C’est un certain Joos Vijd qui fut le commanditaire du tableau médiéval le plus connu. La vérité est simple : sans Vijd, pas d’Agneau mystique. En tout cas, depuis la rénovation de la peinture, il est devenu une star. Qui ignore encore qu’il trône avec sa femme sur l’un des panneaux extérieurs ? Voilà pourquoi tout fan de van Eyck entreprend un jour le pèlerinage vers le village de naissance de Vijd, surtout maintenant qu’il y est honoré par nombre de projets publics. Ainsi peut-on admirer dans le Hof ter Saksen un jardin Vijd, qui contient toutes les plantes présentes dans l’Agneau Mystique. Mais il faut d’abord aller sur une colline remarquable, unique vestige de ce qui fut un imposant château.