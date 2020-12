Piotr Van Montagu, l’homme qui tire avec les pieds

Rien, a priori, ne les destinait à devenir des sportifs de haut niveau. Jusqu’à ce qu’ils bousculent les stéréotypes et fassent de leur handicap un atout. Jusqu’à ce que le drame qu’ils ont vécu fasse d’eux des superhéros. Jusqu’à ce qu’ils parviennent à changer le regard que l’on porte sur eux. « Il n’existe pas d’humain standard ou ordinaire », a dit le physicien Stephen Hawking. Pendant une semaine, Le Soir part à la rencontre de six de nos plus grands champions paralympiques. Des athlètes qui sont tous de vraies sources d’inspiration.

Né sans bras, Piotr Van Montagu s’est juré de défier les meilleurs au tir à l’arc. Un pari à la mesure de tout ce qu’il réussit dans sa vie à la force de ses deux pieds. Dont la dextérité est sans égale.

PORTRAIT

A l’Arc-adémie, au cœur de Châtelet, le magasin spécialisé qui le sponsorise et où il vient régulièrement s’entraîner quand se profile la saison en salle, Piotr Van Montagu est comme chez lui. Ici, on ne le « calcule » pas. Il taille le bout de gras avec les autres habitués des lieux avant de se diriger vers l’arrière-boutique pour y expédier régulièrement sa ration de flèches dans les cibles de 10 centimètres de diamètre placées 18 mètres plus loin. Le fait qu’il le fasse en tendant son arc avec les pieds n’intrigue plus personne.