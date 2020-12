Les soirs de réveillon, la police va traquer les «lockdown parties» dans les gîtes

La ministre de l’Intérieur l’a annoncé haut et fort : pas question de déroger aux règles sanitaires les soirs de réveillon. La police va veiller au grain et les contrôles vont se multiplier. Parmi les cibles visées : les gîtes dans lesquels des groupes importants pourraient se réunir et organiser des fêtes du style « lockdown parties ». Une pression supplémentaire mise sur un secteur qui souffre déjà énormément depuis le début de la crise en mars dernier.

Dans certaines communes du sud du pays, la police locale n’a pas attendu les fêtes. A Léglise, près d’Arlon, une petite bourgade qui compte cinq gîtes, la propriétaire de l’un d’eux a reçu un appel qui lui a demandé si son gîte était réservé pour Noël. Ce qui n’est pas le cas car la dame est un peu méfiante. Les agents ont dit qu’ils notaient et qu’ils feraient une tournée des gîtes le soir des réveillons. Une façon de mettre en garde les plus téméraires.