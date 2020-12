Coronavirus: plus de 400 personnes en référé pour faire lever les mesures anti-Covid

Plus de 400 personnes ont intenté mercredi une nouvelle action en référé visant à faire lever les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les demandeurs estiment que les mesures violent leurs droits et n’ont de surcroît aucun effet sur la propagation du virus.

« Nous sommes d’accord avec le fait qu’il faille des mesures, mais celles-ci doivent être plus ciblées et les inconvénients ne doivent pas être plus grands que les avantages », résume l’avocat des demandeurs, Michaël Verstraeten.