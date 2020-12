L’UCI attribue officiellement la licence WorldTour à Intermarché-Wanty Gobert

Il ne manquait plus que le sceau officiel de l’UCI au bas du dossier de candidature, pour chasser les dernières incertitudes : Intermarché – Wanty Gobert fera bel et bien partie de l’élite mondiale du vélo en 2021.

Après avoir racheté la licence laissée vacante par CCC, puis convaincu le groupe Intermarché de devenir le principal sponsor, Jean-François Bourlart et ses collaborateurs ont décroché leur sésame pour le WorldTour ce mercredi. Joli cadeau de Noël pour l’équipe wallonne, qui poursuit donc sa progression linéaire. Vingt coureurs de la saison 2020 ont été conservés, sept renforts s’y ajoutent : le Tchèque Jan Hirt, les Allemands Jonas Koch et Georg Zimmerman (CCC), le Belge Baptiste Planckaert (Bingoal WB), l’Italien Lorenzo Rota (Vini Zabu), le Sud-Africain Louis Meintjes (NTT) et l’Estonien Rein Taaramäe (Total Direct Énergie). Première sortie dès le 30 janvier, au Challenge de Majorque.

Jean-François Bourlart (Manager Général Want You Cycling) :