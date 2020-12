«Plant Fever» au Cid: le design par les plantes

Au Grand Hornu, le CID (Centre d’Innovation et du Design) propose une passionnante exposition où le design cherche comment mieux cohabiter, dialoguer, s’entraider avec le monde végétal.

Installé dans la vaste Halle au Foin du Grand Hornu, le parcours Plant Fever surprend dès les premières minutes. Une odeur d’humus, de forêt, de végétal, flotte dans l’air. L’espace est organisé en une boucle permettant de découvrir plusieurs thématiques successives mais partout, on découvre des plantes, de la verdure. On est pourtant bien au CID, le Centre d’Innovation et du Design. Mais que vient y faire cette serre géante ?

« Le design, rappelle Marie Pok, directrice des lieux, n’est rien d’autre que le reflet d’une civilisation à un moment donné. Il en capte et exprime les préoccupations et courants de pensée. » Parmi ces préoccupations, la vie des plantes est devenue un thème incontournable.