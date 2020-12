Une centrale électrique virtuelle activée pour la première fois en Belgique

Une centrale électrique virtuelle a été activée pour la première fois dans les deux sens en Belgique. C'est également une première en Europe qu'une centrale électrique virtuelle basée uniquement sur des batteries et des procédés industriels ait été activée en même temps dans la Réserve Primaire et Secondaire d'Elia, indique mercredi Centrica Business Solutions, une société internationale d'énergie et de services.