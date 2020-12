Comment briller grâce au covid lors du réveillon de Noël: «Les hôpitaux falsifient leurs chiffres covid pour toucher des primes»

On n’a jamais été aussi proche de Noël. Et même s’il y aura moins de monde autour de la dinde qu’à l’accoutumée, on imagine que la plupart de nos lecteurs se retrouveront au moins « en foyer », autour d’un bon et long repas. Avec un invité surprise qui risque de pimenter les discussions : ce satané covid. Le Soir s’est inspiré de commentaires lus et/ou reçus durant la crise pour imaginer des réflexions que vous pourriez entendre en réveillonnant. Et vous fournit des éléments de réponse factuels, à consommer sans modération.