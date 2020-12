Comment briller grâce au covid le jour de Noël: «L’hydroxychloroquine aurait pu empêcher des milliers de morts»

Le professeur Raoult assure que ce traitement sauve des vies, une étude du Lancet assure qu’il provoque des décès. L’hydroxychloroquine est presque devenue une religion : on y croit, ou on n’y croit pas. Et si cette molécule n’avait en réalité aucun effet sur le virus ?

On n’a jamais été aussi proche de Noël. Et même s’il y aura moins de monde autour de la dinde qu’à l’accoutumée, on imagine que la plupart de nos lecteurs se retrouveront au moins « en foyer », autour d’un bon et long repas. Avec un invité surprise qui risque de pimenter les discussions : ce satané covid. Le Soir s’est inspiré de commentaires lus et/ou reçus durant la crise pour imaginer des réflexions que vous pourriez entendre en réveillonnant. Et vous fournit des éléments de réponse factuels, à consommer sans modération.

La polémique. Après deux coupes de champagne, voilà qu’un membre de votre famille répète les propos qu’il a entendus dans une vidéo diffusée sur Facebook par le professeur français Didier Raoult. « Avec l’hydroxychloroquine, il n’y a que 0,5 % des personnes contaminées qui succombent au virus. Notre obstination à interdire ce traitement a sans doute coûté plus cher en vies humaines que l’affaire du sang contaminé »