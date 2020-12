Anderlecht: Michel Vlap à nouveau dans l’impasse

Quel avenir, pour Michel Vlap, à Anderlecht ? Alors qu’il s’était remis à espérer, logiquement, après une montée au jeu encourageante contre le Racing Genk et une titularisation face à Ostende au cours de laquelle il avait affiché de la bonne volonté à défaut de qualité en l’absence de Verschaeren et de Tau, le Néerlandais a brutalement été renvoyé à sa triste réalité contre le Sporting de Charleroi. Il n’est pas le seul Anderlechtois à vivre difficilement cette gestion cinglante du noyau mais, vendredi, c’est une fameuse gifle que lui a flanquée Vincent Kompany en choisissant Antoine Colassin pour remplacer Percy Tau en fin de rencontre. Le sort du nº10 bruxellois serait-il cette fois scellé au Parc Astrid ? Si Vlap n’entre manifestement plus dans les plans de Kompany depuis un moment, la direction anderlechtoise se retrouve avec un épineux dossier sur les bras. Un de plus, quand on sait qu’elle devra déjà tenter de recaser Vranjes, Bakkali, Milic, Takidine, Kiese-Thelin, Sanneh, Zulj et Dimata lors du mercato de janvier.