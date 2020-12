«Du temps à se remettre du Covid»

La quarantaine, Nicolas Penneteau l’a connue… avant l’heure, se faisant tester positif au coronavirus à la mi-novembre. Une contamination qui a laissé quelques traces même si le Corse estime avoir été relativement épargné : « Nous l’avons contracté au même moment, Rémy (Descamps) et moi, au tout début de la dernière trêve internationale. Avec le recul, je me rends compte que ça m’a plus touché physiquement que lui sur le plus long terme, parce que je suis un peu plus vieux (sourire). Mais c’est vrai que physiquement, juste après cette période de Covid, j’ai eu quand même quelques jours difficiles pour relancer la machine. Même si, pendant ce temps-là, j’ai couru un peu chez moi sur un tapis, je me suis aperçu que, finalement, tout cela avait quand même une incidence sur les muscles et sur la capacité à reprendre le sport de haut niveau. Mais finalement, je n’ai pas eu de si gros symptômes. J’ai eu de la fièvre, des courbatures et l’envie de dormir pendant quatre ou cinq jours, donc ce n’est pas énorme.