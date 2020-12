Nicolas Penneteau évoque son avenir: «Je veux continuer après mes 40 ans»

Relégué sur le banc des remplaçants pour la première fois depuis l’intronisation de Karim Belhocine, Nicolas Penneteau a effectué un retour victorieux, vendredi soir, face à Anderlecht (1-0). S’il n’a pas connu la soirée la plus chargée de sa longue carrière, le Corse a tout de même sorti le geste qu’il fallait en remportant son face-à-face avec Nmecha avant de voir son équipe émerger en fin de match. « Marquer à sept secondes de la fin, c’est le scénario de rêve. On a vraiment fait un gros match dans l’organisation défensive en laissant très peu de chose à Anderlecht. Ça, c’est vraiment un gros point », analysait-il avec le recul, heureux d’avoir pu réaliser une nouvelle clean sheet après celle face au Cercle le 31 octobre. « Quand on rentre chez soi, c’est un plaisir un peu personnel aussi mais vraiment, c’est plus le fait de nous voir défendre si bien collectivement qui est le plus plaisant de derrière. »