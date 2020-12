La professeure de l’ULiège Fabienne Glowacz, du service de psychologie clinique de la délinquance, décrypte ces faits inexplicables, survenus cet été et qui ont fait l’objet d’une reconstitution ce mercredi.

Les dossiers criminels dans lesquels la victime est un enfant-témoin, et non pas un enfant qu’on tue pour nuire à son ex ou qu’on tue avant de se suicider, sont fort rares. Comment les expliquer ?